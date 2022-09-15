Омск, 15 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Эпоха Нурсултана Назарбаева в Казахстане уходит, его имя и влияние на общество постепенно исчезают. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 15 сентября высказал омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нур-Султан

Собеседник ИА REGNUM напомнил, что изначально город был Акмолинском, с 1961 года — Целиноградом, с 1992-го — Акмолой. В 1998 году город переименовали в Астану. В 2019 году наименование столицы изменили на Нур-Султан в честь Нурсултана Назарбаева.

«В последние годы общественные и политические деятели страны периодически предлагали переименовать столицу. Полагаю, это политическое решение, пиар-ход, чтобы получить голоса избирателей на выборах. В целом эпоха Назарбаева уходит, постепенно исчезают его имя и влияние на общество. Восток — дело тонкое», — подытожил Сергей Кондаков.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты маслихата (горсовета) Нур-Султана в ходе заседания 15 сентября поддержали переименование столицы Казахстана в Астану. После этого вопрос о возвращении столице названия Астана рассмотрят в ономастической комиссии и правительстве страны. Окончательное решение примет президент республики.

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