Москва, 15 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Социальный контракт зарекомендовал себя как эффективный механизм помощи семьям, оказавшимся в непростой финансовой ситуации. Об этом 15 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Летом мы увеличили максимальные размеры единовременных выплат, которые можно по нему получить, до 350 тыс. рублей (предоставляется на открытие собственного дела) и 200 тыс. рублей на личное подсобное хозяйство», — заявил Мишустин.

«В связи с этим дополнительно выделим более 3,5 млрд рублей 64 регионам страны, чтобы они могли в полной мере выполнить обязательства перед гражданами. Люди должны своевременно получать положенные им средства», — указал он.