Базарак, Афганистан, , 14:30 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и расстреляли 24-летнего молодого человека. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Инцидент произошёл вечером 14 сентября в уезде Руха.

Согласно источникам, этого молодого человека звали Рахимдад, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали его в мечети, вывели на улицу и расстреляли.

Источники добавляют, что Рахимдад был гражданским лицом и не принадлежал ни к какой группировке.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один молодой человек по имени Шир Шах также скончался в уезде Дара под пытками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).