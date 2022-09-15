Кишинёв, 15 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Заявление депутата парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Раду Мариана, сделанное в ходе телепередачи, может быть расценено как попытку разжечь ненависть к России. Об этом заявил бывший вице-премьер республики Александр Муравский в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут. Национализм. Русофобия

Он отреагировал на заявление Мариана, что в России якобы потребовали от властей Молдавии ради скидки на газ поддержать спецоперацию по денацификации б. УССР. Муравский отметил, что депутат является официальным лицом, и потребовал сообщил, кто конкретно выдвигал такие условия.

«Если доказательств этого представлено не будет, то заявление депутата Мариана следует рассматривать как дезинформацию, преследующую цель разжечь ненависть между странами и спровоцировать межнациональный конфликт в Республике Молдавия, а соответствующие органы должны привлечь его к ответственности в соответствии с законом», — написал Муравский.

Стоит отметить, что вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в октябре 2021 года, подписания соглашения о продлении поставок газа в Молдавию заявил, что условия выгодные. Он также сообщил, что никаких политических переговоров не велось. Данных об участии Мариана в подобных переговорах нет.