Варшава, 15 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Польше следует требовать репарации за ущерб от Второй мировой войны не только от Германии, но и от России. Об этом польский президент Анджей Дуда заявил в интервью изданию Wprost.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

По его словам, Вторую мировую войну с нападения на Польшу начала Германия. Россия позже присоединилась к войне, поэтому от неё также нужно потребовать возмещения ущерба.

«Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться», — добавил польский президент.

Дуда отверг обвинения в разжигании конфликта с Германией из-за репараций. Это немцев следует спрашивать, почему в 1939 году они начали войну, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Сейм Польши принял резолюцию о требовании от Германии репараций за ущерб в годы Второй мировой войны. Прежде польские политики, включая главу «Права и справедливости» Ярослава Качиньского, заявляли, что репарации должна платить и Россия.

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