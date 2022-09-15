Ижевск, 15 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Удмуртии признаны несостоявшимися выборы депутата в Кезском районе по Заринскому одномандатному избирательному округу № 14. Соответствующее решение принял Центризбирком Удмуртии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Уточняется, что голосование проводилось только по одному зарегистрированному кандидату. В ходе голосования его поддержали менее 50% от числа избирателей, которые участвовали в выборах.

Повторные выборы в этом округе пройдут в 2023 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Удмуртии признаны состоявшимися. На второй срок избран Александр Бречалов от «Единой России», его поддержали 64,37% избирателей или 298 822 человека.

Из 60 имеющихся мандатов в новом созыве Госсовета Удмуртии по итогам выборов 49 мест получила «Единая Россия», ЛДПР досталось четыре мандата, КПРФ — три, «Справедливая Россия — За правду» получила два места, один мандат достался представителю партии «Родина» и один — самовыдвиженцу.

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