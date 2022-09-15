Самарканд, Узбекистан, , 14:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Пакистане из-за наводнения и заявил о готовности предоставить помощь. Об этом он сообщил 15 сентября на встрече с пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом в рамках саммита ШОС.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Путин отметил, что Россия направила Пакистану необходимую гуманитарную помощь. Российская сторона готова поддержать людей и содействовать в организации помощи пострадавшим, заверил он.

«В начале нашей беседы хотел бы выразить слова соболезнования в связи с гибелью людей, которая произошла в силу стихийных бедствий, наводнения очень большого в вашей стране», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливней, вызвавших наводнения, в Пакистане погибли почти 1,4 тыс. человек. Ущерб, по оценкам, превышает $10 млрд.

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