Москва, , 14:28 — REGNUM Подписание меморандума об обязательствах в ШОС может означать более тесную экономическую интеграцию Ирана со странами центрально азиатского региона, Россией и Китаем, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«Наиболее активно экономическую интеграцию в этой группе стран продвигает Китай, а для России в условиях вынужденного разворота на восток любое расширение сотрудничество есть благо.

Впрочем, вряд ли вступление в ШОС как-то существенно отразится на экономике Ирана в ближайшей перспективе», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях получения членства в ШОС, которое ожидается в 2023 году.

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