Москва, 15 сентября 2022, 14:28 — REGNUM Подписание меморандума об обязательствах в ШОС может означать более тесную экономическую интеграцию Ирана со странами центрально азиатского региона, Россией и Китаем, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Как сообщало ИА REGNUM, подписан меморандум об обязательствах Ирана в целях получения членства в ШОС, которое ожидается в 2023 году.
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