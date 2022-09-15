Нижневартовск, Югра, , 14:27 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело после смерти подростка, которому провели операцию на колене. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что по версии следствия, в действиях персонала Нижневартовской окружной клинической больницы усматривается отсутствие надлежащего контроля за состоянием больного после операции и неисполнение законодательства в области здравоохранения, а также попустительство к организации работы в целом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две жительницы Нижневартовска побывали недавно на приёме граждан у главы СКР Александра Бастрыкина. Одна вартовчанка рассказала о волоките с делом о смерти её 18-летнего сына после лечения зуба в местной стоматологической поликлинике. Другая жительница Нижневартовска сообщила о затягивании расследования причин гибели её ребёнка при родах в местном перинатальном центре.

Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Югре Михаила Мокшина по обоим делам. Глава СКР отметил неудовлетворительную работу подчинённых при расследовании данных дел. В отношении всех сотрудников, причастных к следствию, назначена служебная проверка.

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