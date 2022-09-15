Москва, , 14:23 — REGNUM Реальные гарантии безопасности Киеву может дать его возвращение к нейтральному статусу, а подготовленный этим режимом проект «по гарантиям безопасности» лишь открывает широкие возможности для коррупции. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Реальные гарантии безопасности [киевскому режиму] могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением [б. УССР] к своему нейтральному, внеблоковому статусу, закрепленному в Декларации о государственном суверенитете 1991 года, отказом от нацистской идеологии нынешним киевским режимом, его демилитаризация», — заявила она на брифинге.

Захарова добавила, что представленный Киевом документ — это «не гарантии безопасности, а гарантии того, что западные страны продолжат финансировать нынешние киевские элиты».

«У неких представителей неких элит на Западе такие же планы — формализовать или идеологически зацепиться за возможность участвовать в этой кровавой сделке коррупционной и дальше», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект так называемых «гарантий безопасности», представленный Киевом, делает проведение российской спецоперации ещё более актуальным. Из документа следует, что Киев по-прежнему ориентируется на присоединение к НАТО.

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