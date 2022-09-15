Москва, 15 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Реальные гарантии безопасности Киеву может дать его возвращение к нейтральному статусу, а подготовленный этим режимом проект «по гарантиям безопасности» лишь открывает широкие возможности для коррупции. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Реальные гарантии безопасности [киевскому режиму] могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением [б. УССР] к своему нейтральному, внеблоковому статусу, закрепленному в Декларации о государственном суверенитете 1991 года, отказом от нацистской идеологии нынешним киевским режимом, его демилитаризация», — заявила она на брифинге.

Захарова добавила, что представленный Киевом документ — это «не гарантии безопасности, а гарантии того, что западные страны продолжат финансировать нынешние киевские элиты».

«У неких представителей неких элит на Западе такие же планы — формализовать или идеологически зацепиться за возможность участвовать в этой кровавой сделке коррупционной и дальше», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект так называемых «гарантий безопасности», представленный Киевом, делает проведение российской спецоперации ещё более актуальным. Из документа следует, что Киев по-прежнему ориентируется на присоединение к НАТО.

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