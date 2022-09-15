МИД России призвал Киев вернуться к нейтральному статусу
Москва, 15 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Реальные гарантии безопасности Киеву может дать его возвращение к нейтральному статусу, а подготовленный этим режимом проект «по гарантиям безопасности» лишь открывает широкие возможности для коррупции. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова добавила, что представленный Киевом документ — это «не гарантии безопасности, а гарантии того, что западные страны продолжат финансировать нынешние киевские элиты».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект так называемых «гарантий безопасности», представленный Киевом, делает проведение российской спецоперации ещё более актуальным. Из документа следует, что Киев по-прежнему ориентируется на присоединение к НАТО.
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