Зарандж, Афганистан, , 14:23 — REGNUM В афганской провинции Нимроз сообщают, что за последнюю неделю более 5 тысяч афганских иммигрантов были принудительно депортированы из Ирана. Об этом пишет газета «8 Собх».

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Почти 1500 афганских беженцев депортированы из Турции

Согласно источникам, с начала этой недели из Ирана в Афганистан через пограничный переход «Пуле-Абришам» в провинции Нимроз вернулись 5188 мигрантов.

Добавим, что Иран каждую неделю депортирует тысячи афганских мигрантов в Афганистан через погранпереходы «Пуле-Абришам» в Нимрозе и «Ислам-Кала» в Герате.

Ранее по теме: Eurasianet: Таджикистан депортировал почти 200 афганских беженцев