Хабаровск, , 14:21 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе «Металлурга» дубль оформил нападающий Филипп Майе. Ещё одну шайбу забросил форвард Денис Зернов. Вратарь Эдди Паскуале сыграл «на ноль», отразив 24 броска по своим воротам.

На сегодняшний день «Металлург» занимает третье место в Восточной конференции, на счету команды восемь очков. «Амур» идёт на пятом месте в Восточной конференции с шестью очками.

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