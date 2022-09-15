Москва, , 14:20 — REGNUM Изъятия из односторонних санкций Запада для удобрений из России, о которых ранее объявили США и Евросоюз, на самом деле не работают. Об этом 15 сентября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Что касается российско-ооновского меморандума по экспорту отечественных удобрений и сельхозпродукции, то конкретных результатов пока нет», — сказала она.

Также Захарова уточнила, что продавцы и производители удобрений из России продолжают сталкиваться с блокированием при транспортировке и страховании своих грузов, а также при проведении платежей в банках.

«Объявленные США и Евросоюзом изъятия для удобрений и продовольствия из односторонних санкций на деле не работают, всё (это) были слова», — добавила российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что закрытая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с иностранными послами пройдёт в Москве.