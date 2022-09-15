Подгорица, , 14:19 — REGNUM Цены на товары и услуги личного потребления в Черногории, измеряемые индексом потребительских цен, в августе 2022 года по сравнению с июлем были в среднем на 0,2% выше, свидетельствуют данные статистического ведомства Monstat.

Инфляция Pixabay.com

В августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года потребительские цены были в среднем на 15 процентов выше.

«Наибольшее влияние на месячный уровень инфляции оказал рост цен топлива, овощей, услуг по размещению, молока, сыра и яиц, авиаперевозок, мяса, фруктов, канцелярских принадлежностей», — говорится в сообщении ведомства.