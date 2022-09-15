Красноярск, , 15:15 — REGNUM Красноярский бизнес, благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», получил возможность наладить деловые связи с представителями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как сообщает платформа мойбизнес-24. рф, на встрече с предпринимателями ОАЭ предприятия, состоявшейся 14 сентября в Красноярске, была представлена местная продукция: мёд, «сибирский» кофе, арахисовая паста, шоколад, мука, сухое молоко, яблочные чипсы, варенье из шишек, рапсовое масло, пиломатериалы и другое.

Снимок экрана 2022-09-15 в 18.13.03

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции бьют бумерангом по Западу — все новости»

«Экспорт в ОАЭ нам очень интересен, это огромный рынок. Я надеюсь, что гости достойно оценят нашу продукцию. Приятно, что они захотели лично посетить наше предприятие. Думаю, что они никогда не пробовали сосновые шишки в меду и, например, «сибирский» кофе, это такой кедровый напиток», — рассказала одна из участниц встречи, директор ООО «Медовая компания» Ирина Бондарь.

Также гостям презентовали бренд «SIBERIA organic», под которым в крае развивают производство органической продукции и продукции из дикоросов для реализации на российском и мировом рынках.

«Наша компания работает на рынке уже 9 лет. У нас есть офисы в Южной Африке, ОАЭ и Индии. Мы часто путешествуем по миру в поисках поставщиков. Сегодня на презентации нас заинтересовали красноярские компании, представляющие пищевую промышленность. Думаю, что у ваших производителей есть потенциал для реализации продукции на зарубежном рынке», — рассказал управляющий директор компании Piya International (FZE) Анкит Шах.

В 2022 году в октябре в столицу края на подобные бизнес-переговоры обещали приезать делегации из Монголии и Армении, в ноябре — из Азербайджана и Турции.

«Основная наша задача — способствовать заключению экспортных контрактов, это главный показатель эффективности работы Центра поддержки экспорта, который является структурным подразделением центра «Мой бизнес». На наших сотрудниках лежит большая ответственность в части подготовки презентационных материалов компаний края. Очень важно показать «товар лицом», чтобы закупщики смогли разглядеть и выявить наиболее перспективную продукцию для иностранного потребителя», — рассказал руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Сегодня бизнес края экспортирует свою продукцию в 72 страны. Среди ключевых внешнеторговых партнёров — Китай, Монголия, Узбекистан, Таджикистан, Южная Осетия и другие.

Председатель сельскохозяйственного потребительского сбытового кооператива «Полезные продукты» Игорь Домнин подчеркнул, что по-прежнему экспортерам края не хватает компетенций и посоветовал обязательно участвовать в акселерационной программе «Экспортный форсаж», которую разработала Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ). По его словам, это реально работающий инструмент, позволяющий предпринимателю системно проанализировать свою экспортную деятельность и получить практические рекомендации от федеральных экспертов. В Красноярском крае она реализуется РЭЦ совместно с центром «Мой бизнес».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства, отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще выйти на международные рынки.