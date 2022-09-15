Абакан, , 14:16 — REGNUM В Хакасии с начала 2022 года зарегистрировано 922 преступления, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по республике.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

По данным ведомства, ущерб, причинённый гражданам IT-мошенниками, составил за указанный период 147 627 000 рублей.

Самые крупные суммы ущерба зарегистрированы в городах. Так, жителей Абакана обманули на 66 751 000 рублей (496 преступлений), Саяногорска — на 41 212 000 рублей (114 преступлений), Черногорска (118 преступлений) — на 20 531 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за восемь месяцев текущего года зарегистрировано более 20 тыс. кибепреступлений. Почти 26% из них совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

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