* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:16 — REGNUM После столкновения 13 сентября между силами обеих сторон на Линии Дюранда напряжённость между Пакистаном и афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает сохраняться.

Напряжение Basik.ru

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Согласно сообщению пакистанской Deh News, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 14 сентября выступил с утверждением, что, когда боевики движения направились к Линии Дюранда, чтобы доставить письмо с протестом пакистанским властям за то, что они не координировали свои действия с афганской стороной по созданию пограничного поста, они подверглись обстрелу со стороны пограничников Пакистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что инцидент произошёл на участке границы между пакистанским племенным районом Карам и афганской провинцией Пактия.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид и Билал Карими заявили, что их солдаты открыли ответный огонь по пакистанским силам безопасности.

Муджахид добавил, что обе стороны понесли потери, но ничего не сказал о точном количестве жертв.

Однако у пакистанских властей другая версия. Они заявили, что их силы открыли огонь в ответ на трансграничный обстрел некими «боевиками», в результате которого были убиты трое их солдат.

По сообщениям пакистанских СМИ, базирующаяся в Афганистане группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) первоначально взяла на себя ответственность за нападение на пакистанские силы безопасности.

Пакистан осудил использование афганской территории для нападений против него.