Назрань, Ингушетия, , 14:16 — REGNUM В Ингушетии неизвестные разгромили архитектурные объекты в парке возле пруда в городе Назрани. Вандалы оборвали провода, сломали фонарные столбы, разбили малые архитектурные формы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вандал *Bitch Cakes*

«Сломанные фонарные столбы, оборванные линии ночного освещения и скрученные светодиодные лампочки. Буквально такая картина предстала на одной из прилегающих территорий городского пруда Назрани», — говорится в сообщении.

В администрации приняли меры для устранения последствий разгрома, пообещав исправить все в течение дня. При этом светодиодные линии освещения временно пришлось демонтировать. Власти города обратились с призывом к местным жителям и приезжим — беречь созданные для благоустройства объекты. Также было сказано, что теперь в целях недопущения подобных актов вандализма на «этой и других общественных территориях в ближайшее время установят камеры видеонаблюдения».