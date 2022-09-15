Лондон, 15 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Британцы, желающие отдать последнюю дань уважения покойной королеве Елизавете II у ее гроба, теперь могут отследить длину очереди.

(сс) Hernán Piñera Вестминстерский дворец

Прямая трансляция, которую ведет британское министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, показывает, что по состоянию на 11:30 утра по лондонскому времени траурная очередь достигла уже 6 км в длину, а время ожидания для последних присоединившихся составляет восемь часов.

На данный момент у толпы уходит примерно 1 час 20 минут времени на километр, чтобы пройти по всей длине очереди, миновать через охрану и войти в Вестминстерский дворец, где покоится гроб с телом королевы.

По сообщениям британской прессы, власти предупредили, что скорбящие могут столкнуться с 30-часовым ожиданием в 8-километровой очереди. Многие простояли всю ночь, несмотря на плохую погоду, а некоторые занимали места на набережной Темзы еще с понедельника.

Британцы смогут увидеть гроб королевы до понедельника 19 сентября, когда состоятся ее похороны.

По официальным прогнозам, проститься с Елизаветой придут более 750 000 человек.