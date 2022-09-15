Москва, , 14:14 — REGNUM Киностудия «Союзмультфильм» подала в российские суды более 5 тыс. исков о защите прав на популярных анимационных персонажей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Студия провела работу по выявлению фактов незаконного использования популярных анимационных образов, на которую компании потребовался год. Итогом проведения мониторинга стало обнаружение более 6 тысяч нарушений.

Как отмечают в пресс-службе, «Союзмультфильм» уже направил в суды соответствующие исковые заявления — средняя цена иска составляет 50 тысяч рублей. На сегодняшний день уже вынесено 142 решения в пользу киностудии.

Добавим, что в компании заявили о готовности вести переговоры в каждом конкретном случае выявленного нарушения. «Союзмультфильм» открыт к переговорному процессу, к индивидуальной работе с каждым производителем, и только отказ от прямого диалога является для студии поводом для обращения в суд», — объяснила руководитель юридического управления киностудии Наталья Сигачева.

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