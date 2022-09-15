Нижневартовск, Югра, , 14:13 — REGNUM Жительница Нижневартовска (ХМАО) пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на его личном приёме граждан на результаты судебно-медицинской экспертизы, которая не установила вины врачей при проведении родов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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В январе 2021 года при проведении вартовчанке срочных родов в Нижневартовском окружном клиническом перинатальном центре погиб младенец. Женщина не согласна с выводами судебно-медицинской экспертизы, которая не установила вины врачей. Возбуждённое по факту уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), расследуется, по мнению заявительницы, ненадлежащим образом, допущена волокита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на том же приёме у главы СКР другая жительница Нижневартовска выразила обеспокоенность длительностью проведения судебно-медицинских экспертиз и затянувшимся расследованием уголовного дела по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») по другому медицинскому делу. Её сын в сентябре 2021 года скончался в больнице после удаления зуба в Нижневартовской городской стоматологической поликлинике.

Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя СУ СК России по Югре Михаила Мокшина по обоим делам. Глава СКР отметил неудовлетворительную работу следователей ХМАО. В отношении всех сотрудников, причастных к расследованию, назначена служебная проверка. Судебно-экспертному центру СК России поручено подключиться к вопросу проведения дополнительной судебно-медицинской экспертизы в учреждениях Москвы либо Санкт-Петербурга.

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