Москва, 15 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. С одной стороны, планируемая индексация тарифов объясняется инфляционным ожиданиями и вполне имеет место быть, с другой стороны, такой уровень индексации стоимости губителен для грузоотправителей и промышленности, которые и так находятся в трудном положении, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Товарный поезд

«Однако индексация тарифа в размере 9,8% с учетом предыдущей индексации на 11% в июне не сходится с ожиданиями уровня инфляции Банка России. Напомним, что в 2022 году тарифы ОАО «РЖД» уже дважды были проиндексированы на рекордную величину в размере 7,7% в начале года, а с 1 июня на 11%.

Данная индексация увеличит расходы и может нанести сильнейший урон по ряду отраслей, связанных с грузоперевозками, которые и так сейчас несут масштабные убытки из-за санкций.

Так, например, в конце августа 2022 года финский госконцерн VR объявил о сокращении персонала. Будут закрыты четыре офиса грузовых перевозок и уволено до 2 тысяч человек.

Отчасти благодаря высоким ценам на энергоносители, в этом году санкционное давление было частично сглажено, но в 2023 году конъектура может измениться и давление будет только нарастать.

Тем более, что мировая экономика на грани рецессии, которая должна обострится с приходом зимнего периода, и у промышленности не будет финансовых резервов для выживания.

Поэтому инвестиционную программу ОАО «РЖД» возможно стоит пересмотреть с учётом не таких оптимистичных взглядов на восстановление экономики в 2023 году. Должен быть оценен приемлемый уровень инвестиций с реально необходимым освоением выделяемых средств», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «РЖД» планирует повысить стоимость грузовых железнодорожных перевозок на 9,8% с 1 января 2023 года. Соответствующее предложение РЖД уже получило одобрение на уровне правительства РФ первым вице-премьером Андреем Белоусовым на совещании 14 сентября.

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