Тбилиси, , 14:13 — REGNUM На юге Грузии, возле села Норио Гардабанского муниципалитета в крае Квемо-Картли, толпа родителей школьников 15 сентября перекрыла трассу Захеси — Лило. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».

По данным журналистов, местные жители протестуют из-за того, что в селе два года не работает школа на 500 учеников. Её закрыли на ремонт, но до сих пор не открыли.

Родители требуют срочного завершения ремонтных работ. Они пригрозили, что не будут пускать своих детей в школы в других населенных пунктов, куда тех приписали.

Напомним, учебный год в Грузии начался 15 сентября. С этого в школах отменили почти все карантинные ограничения.