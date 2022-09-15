Пеушинский район, , 14:28 — REGNUM Под угрозой срыва оказалось строительство культурно-досугового центра в деревне Липна Владимирской области. За три месяца до сдачи объекта возведён лишь фундамент, заявили в региональном отделении ОНФ.

На стройке Иван Шилов © ИА REGNUM

Досуговый центр на 130 мест возводят в рамках нацпроекта. Первоначально сдать объект должны были ещё к декабрю 2021 года, стоимость контракта составила 55 млн рублей. Первый подрядчик, ООО «ГрандСтрой», обустроил лишь фундамент и сорвал сроки строительства, с ним расторгли контракт. В конце июня 2022 года «подхватил» стройку новый подрядчик ООО «Виту Проект».

«За три месяца здесь практически ничего не сделано. Выполнены лишь мелкие работы, а громадный объём остаётся. То, что мы видим — это на сегодняшний момент на объекте два человека находятся. Он не строится. Мы просто уверены, что он не будет сдан в срок», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Палаткина.

Общественники 14 сентября направили соответствующие обращения в администрации Петушинского района и Владимирской области.