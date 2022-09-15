Пеушинский район, 15 сентября 2022, 14:28 — REGNUM Под угрозой срыва оказалось строительство культурно-досугового центра в деревне Липна Владимирской области. За три месяца до сдачи объекта возведён лишь фундамент, заявили в региональном отделении ОНФ.
Досуговый центр на 130 мест возводят в рамках нацпроекта. Первоначально сдать объект должны были ещё к декабрю 2021 года, стоимость контракта составила 55 млн рублей. Первый подрядчик, ООО «ГрандСтрой», обустроил лишь фундамент и сорвал сроки строительства, с ним расторгли контракт. В конце июня 2022 года «подхватил» стройку новый подрядчик ООО «Виту Проект».
Общественники 14 сентября направили соответствующие обращения в администрации Петушинского района и Владимирской области.