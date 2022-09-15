Анна Царькова, 15 сентября 2022, 14:28 — REGNUM Польский министр климата и окружающей среды Анна Москва заявила, что температура в доме 17–19 градусов по Цельсию полезна для здоровья. Об этом 15 сентября она сообщали в эфире радиостанции ZET.
В связи с энергокризисом она отметила необходимость экономить: выключать свет, меньше обогревать помещения общего пользования в многоквартирных домах, а также отключать от сети зарядные устройства в случае, если аккумулятор заряжен.
«Я это сделала раньше — понизила температуру в доме. Я живу при 17 градусах в общих помещениях и при 19 градусах в более часто используемых помещениях», — сказала она, добавив, что это «здоровая температура для организма» и к этому привыкнуть можно.
Заявление министра обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что температура +17 в помещении не такая уж и комфортная. Иные задались вопросом, почему, если, как утверждает министр, температура +17 градусов — полезная для организма, то к понижению температуры в помещениях не прибегли ранее.
«У нас в казарме была температура зимой 16–18. Это, я вам таки скажу, непросто, — к концу зимы колбасит жестко», — поделился Vlad M.
«Безусловно, привыкнуть можно ко всему. Привыкайте! В следующие 10 лет вам этот навык пригодится больше, чем все остальные», — пишет Ani W.
«Да ради бога! А лучше, когда температура будет равна температуре воздуха [на улице]», — с сарказмом добавил Валерий.
«А что, пани министр отапливаются? Сезон отопительный отдельный для министров?» — в недоумении mirМ M.
«Там и до нуля догоним к январю», — иронизирует Alex.
«По опыту скажу: + 17 летом не то же самое, что +17 зимой! Летом — кайф, зимой — зуб на зуб не попадает. Влажность в помещении меняется, и малейший сквозняк в совокупности дают ощущение +12 максимум», — отметила Ani W.
«У меня дома +20, пока отопление не дали, и это жесть, скажу я вам», — поделилась Маша.
«В 90-е работала в вузе, в кабинетах было трындец как холодно, начальство делало вид, что не замечает наши обогреватели. «Деловой стиль» в период «отопительного сезона» включал в себя «пальто для офиса». Могу подогнать по сходной цене госпоже министру», — пошутила Ishtar.
«Что ж раньше не понижали так ради здоровья?» — поинтересовалась Mari.
«Да и 15 ничего так. Куртка, свитер, сапоги…» — смеется Лана.
«Подожди… Скоро Генерал Мороз постучит в окно», — с юмором добавил Dmitry.
«Нормальная температура для дома 23–25. Если у нее +17, то это нормальная температура на складе, где грузчики носят тяжести, или в спортзале», — отреагировал Сергей.
«При 50% влажности уже при 20 градусах холодно. При 17 — наверное, надо в куртках ходить», — предположил Grigory.
«А что раньше так не жили? Ну хоть Россия вас обратно к естеству возвращает. Можем выслать жителей Чукотки, чтобы мастер-класс провели по строительству юрт и по обтиранию тела тюленьим жиром», — иронизирует Афелья.
«А у меня в комнате вообще нездоровая температура +27, но зато как хорошо!» — смеется Царь.
«Просто она решила подержать голову в холоде…» — с сарказмом добавила Avgusta.
«Тут важно красивые слова найти для оправдания собственной глупости», — отреагировала Татьяна.
«Если бы она хотя бы месяц реально пожила в доме с температурой +17 без шанса погреться, она бы этого не утверждала», — заметила Астра.
«При такой температуре организм будет требовать усиленно калорий, а значит, есть они будут больше. Куда ни кинь — везде получается *опа…» — отметила Злата.
«Следующий этап +15?» — спросил один из участников обсуждения.
«Всем послам европейских стран, которые все еще в Москве, надо тоже понизить температуру в их квартирах и консульствах… А то они тут у нас, как на Канарах, будут греться, тогда как их граждане будут мерзнуть», — подытожил VVK.