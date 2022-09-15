Волгореченск, Костромская область, 15 сентября 2022, 14:40 — REGNUM Парламентарии приняли отказ богатейшего депутата Костромской областной думы Флуна Гумерова от мандата. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политик объяснил, что был поставлен перед выбором — иметь недвижимость за рубежом, связанную с его бизнесом, или оставаться депутатом. Он выбрал первый вариант.
Председатель облдумы Алексей Анохин выразил надежду, что «дружба» между депутатским корпусом и предпринимателем продолжится. Поблагодарив Гумерова за «активную работу», спикер вручил ему благодарственное письмо, букет роз и картину с изображением здания, в котором размещается дума — «чтобы вспоминал».
Напомним, депутат был избран по 13 избирательному округу, включающему в себя Волгореченск, поселения Костромского и Нерехтского районов. Он работал в Костромской областной Думе 5, 6 и 7 созывы. Ранее полномочия досрочно сложил ещё один владелец ювелирного бизнеса — Максим Гутерман. Он в отличие от Гумерова причину ухода объяснять не стал. Выбирать новых депутатов на их места горожане будут в 2023 году.
Справка: Флун Гумеров — основатель торговой марки «Алмаз-Холдинг», гендиректор ОАО «Красносельский Ювелирпром». В декларации за 2021 год он указал 192 млн рублей, став самым состоятельным депутатом Костромской областной думы.
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