Волгореченск, Костромская область, 15 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Парламентарии приняли отказ богатейшего депутата Костромской областной думы Флуна Гумерова от мандата. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Костромской областной думы Спикер Костромской областной думы Алексей Анохин прощается с депутатом по округу №13 Флуном Гумеровым

Политик объяснил, что был поставлен перед выбором — иметь недвижимость за рубежом, связанную с его бизнесом, или оставаться депутатом. Он выбрал первый вариант.

«В декабре был принят федеральный закон, по которому депутаты не могут владеть недвижимостью за рубежом. А у меня недвижимость в Казахстане. Перед законом все равны, поэтому я вынужден уйти. Бизнес — это дите родное, 30 лет его ращу. Тяжело, конечно, принимать такое решение, но переписывать недвижимость на кого-то другого я не хочу, это был бы грех перед Всевышним и правоохранительными органами. Благодарю вас за 12 лет совместной работы. Я ухожу, но остаюсь в политическом поле как помощник Калашника (Сенатор в Совете Федерации от Костромской области — прим. ред), Алексея Владимировича Ситникова (депутат Госдумы от Костромской области — прим. ред)», — сказал Гумеров.

Председатель облдумы Алексей Анохин выразил надежду, что «дружба» между депутатским корпусом и предпринимателем продолжится. Поблагодарив Гумерова за «активную работу», спикер вручил ему благодарственное письмо, букет роз и картину с изображением здания, в котором размещается дума — «чтобы вспоминал».

Напомним, депутат был избран по 13-му избирательному округу, включающему в себя Волгореченск, поселения Костромского и Нерехтского районов. Он работал в Костромской областной Думе 5, 6 и 7 созывов. Ранее полномочия досрочно сложил ещё один владелец ювелирного бизнеса — Максим Гутерман. Он, в отличие от Гумерова, причину ухода объяснять не стал. Выбирать новых депутатов на их места горожане будут в 2023 году.