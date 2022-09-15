Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Власти Ирана не признают и не будут признавать антироссийские санкции Запада, а также намерены развивать торгово-экономические связи с Россией. Об этом 15 сентября заявил президент Ирана Ибрахим Раиси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Mehr News Agency Сейед Ибрахим Раиси

«Мы не признаем санкции против России и не станем их официально признавать, намерены развивать торгово-экономические связи», — сказал он.

Также иранский президент указал, что взаимодействие стран, в отношении которых введены американские санкции, таких как Россия и Иран, может нивелировать большую часть связанных с этим трудностей.

«Значительную часть тех ограничений или угроз США против Ирана и России удастся нейтрализовать», — добавил Раиси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Пакистан является для России одним из приоритетных партнёров в Азии, отношения Москвы с Исламабадом складываются в абсолютно позитивном ключе.