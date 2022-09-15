Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Объём экспортных поставок российского природного газа снизится в 2022 году на 50 млрд кубических метров. Об этом 15 сентября сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Government.ru Александр Новак

Вице-премьер, курирующий энергетическую отрасль, рассказал журналистам, что в 2022 году, по оценкам Минэнерго, российский «экспорт снизится примерно на 50 миллиардов кубических метров».

Вице-премьер РФ Александр Новак в составе делегации из России находится в Самарканде, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).