Ставрополь, 15 сентября 2022, 14:03 — REGNUM Из восьми пострадавших при падении неизвестного летательного аппарата в Туркменском районе Ставропольского края, в тяжелом состоянии находится один человек. Еще шестеро госпитализированы, в том числе один ребенок, один человек после получения первой медпомощи отпущен домой. Такие данные привел 15 сентября губернатор края Владимир Владимиров.

Больница
Больница

По его словам, четверо человек переправлены для лечения в краевой центр. В Ставропольской краевой больнице находятся три человека, ребенок помещен для лечения в детскую краевую больницу. Среди троих взрослых один человек находится в тяжелом состоянии, еще двоим в настоящее время проводят операции.

«В тяжелом состоянии один человек, это сотрудник МЧС, действовавший на месте происшествия. У него многочисленные травмы, ожоги лица и глаз. Еще два человека находятся в офтальмологическом отделении, с ранениями роговицы и мелкими осколками, сейчас их оперируют», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. При этом, как отметил Владимиров, ему легче, чем взрослым, хотя у ребенка также повреждены глаза.

Еще три свидетеля происшествия проходят лечение в Туркменской районной больнице. Как сообщил губернатор, один из них находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

По словам Владимирова, он следит за ситуацией, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, для этого имеются квалифицированные специалисты, медоборудование и медикаменты.

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