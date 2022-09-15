Ставрополь, 15 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Из восьми пострадавших при падении неизвестного летательного аппарата в Туркменском районе Ставропольского края, в тяжелом состоянии находится один человек. Еще шестеро госпитализированы, в том числе один ребенок, один человек после получения первой медпомощи отпущен домой. Такие данные привел 15 сентября губернатор края Владимир Владимиров.

Больница

По его словам, четверо человек переправлены для лечения в краевой центр. В Ставропольской краевой больнице находятся три человека, ребенок помещен для лечения в детскую краевую больницу. Среди троих взрослых один человек находится в тяжелом состоянии, еще двоим в настоящее время проводят операции.

«В тяжелом состоянии один человек, это сотрудник МЧС, действовавший на месте происшествия. У него многочисленные травмы, ожоги лица и глаз. Еще два человека находятся в офтальмологическом отделении, с ранениями роговицы и мелкими осколками, сейчас их оперируют», — написал Владимиров в своем телеграм-канале.

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. При этом, как отметил Владимиров, ему легче, чем взрослым, хотя у ребенка также повреждены глаза.

Еще три свидетеля происшествия проходят лечение в Туркменской районной больнице. Как сообщил губернатор, один из них находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии.

По словам Владимирова, он следит за ситуацией, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, для этого имеются квалифицированные специалисты, медоборудование и медикаменты.