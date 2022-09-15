Ереван, , 14:03 — REGNUM Баку и Ереван в ходе переговоров не обсуждают положение Нагорного Карабаха, сообщил президент Арцаха Араик Арутюнян 15 сентября в ходе визита в Армению. Его заявление распространяет единая информплатформа госорганов республики.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Участвовал в заседании Совета безопасности РА. После состоявшихся обсуждений хочу ещё раз зафиксировать, что на данном этапе не обсуждается ни один документ, касающийся статуса Арцаха», — заявил Арутюнян.

Он сообщил представителям руководства Армении, что в Нагорном Карабахе опасаются, что могут возникнуть договорённости по судьбе республики, неизвестные Степанакерту. В Ереване пообещали, что не подпишут ни одного документа, связанного Арцахом, без учёта мнения народа.

Напомним, на этом фоне обострения отношений Баку и Еревана армянские СМИ сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать документ, гарантирующий безопасность республики, даже под угрозой отстранения от власти. Позже он разместил опровержение в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее в Ереване начались волнения.

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