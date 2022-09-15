Лондон, , 14:02 — REGNUM Британская актриса Клэр Фой отдала дань уважения покойной королеве Великобритании Елизавете II. Об этом 15 сентября пишет Daily Mail.

Клэр Фой Кадр из сериала «Корона»

Фой назвала «честью» возможность сыграть Елизавету II, которую она считает «невероятным монархом». «Я просто думаю о ней как о матери, бабушке и прабабушке… И я очень горжусь тем, что была крошечной частью её истории», — добавила актриса.

ИА REGNUM напоминает, что Клэр Фой сыграла королеву Елизавету II в сериале «Корона». Она появляется в роли монарха в первых двух сезонах проекта.

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