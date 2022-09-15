Лондон, 15 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Британская актриса Клэр Фой отдала дань уважения покойной королеве Великобритании Елизавете II. Об этом 15 сентября пишет Daily Mail.

Кадр из сериала «Корона» Клэр Фой

Фой назвала «честью» возможность сыграть Елизавету II, которую она считает «невероятным монархом». «Я просто думаю о ней как о матери, бабушке и прабабушке… И я очень горжусь тем, что была крошечной частью её истории», — добавила актриса.

ИА REGNUM напоминает, что Клэр Фой сыграла королеву Елизавету II в сериале «Корона». Она появляется в роли монарха в первых двух сезонах проекта.