Рига, , 14:02 — REGNUM

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Совет Латвийского союза работников образования и науки (LIZDA) на экстренном заседании принял решение провести общенациональную бессрочную забастовку педагогов 19 сентября, заявила местным СМИ глава LIZDA Инга Ванага.

Она отметила, что профсоюз не принял предложение, подготовленное министерством образования и науки и предлагающее повышение зарплат лишь для преподавателей общеобразовательных школ и лишь при обязательном увеличении рабочей нагрузки.

Ванага заявила, что забастовка состоится, потому что не были достигнуты разумные компромиссы, а предложение правительства сознательно направлено на разделение педагогов: «Мы не можем принять предложение, которое распространяется только на часть работников образования».

Глава LIZDA сообщила, что бессрочную забастовку начнут 23 601 работник образования из 815 образовательных учреждений, начиная с дошкольных образовательных учреждений и заканчивая вузами.