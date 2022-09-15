Москва, 15 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) относится с осуждением к ситуации, в которой российских автогонщиков для участия в соревнованиях обязывают подписывать документ с осуждением специальной военной операции на территории бывшей УССР. Об этом 15 сентября заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Kremlin.ru Станислав Поздняков

«Безусловно, мы относимся к ситуации с осуждением, поскольку главным принципом спортивных соревнований являются равные условия для всех участников», — сказал Поздняков.

Он добавил, что условие подписания какой-то бумажки является нарушением со стороны Международной автомобильной федерации (FIA) и не соответствует Олимпийской хартии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября российский гонщик Сергей Карякин рассказал, что его не допускают до участия в ралли-рейде «Дакар» без письменного заявления об осуждении специальной военной операции. Он заявил, что отказался подписывать такую бумагу.