Белогорск, Крым, 15 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Преподавателя техникума из Белогорска Республики Крым уволили после того, как стало известно, что он во время занятий включил учащимся националистическую пропагандистскую песню.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Сообщения о деятельности преподавателя техникума появились в соцсетях. Блогер Александр Талипов возмутился тем, что человек с такими убеждениями работал учителем, и потребовал разъяснения на уровне министра образования.

«Мы разбираемся с этим инцидентом. Преподаватель уволен, он уже не работает. Проводится служебное расследование. Преподаватель уволился 14 сентября», — приводит телеканал «Миллет» комментарий министерства образования Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре скандала оказался ресторан в Бахчисарае, где во время свадьбы включили бандеровские песни. Суд уже вынес решения в отношении шести участников мероприятий.