Москва, 15 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Ассоциация футбола на территории б. УССР (УАФ) пытается манипулировать общественным мнением, призывая отстранить сборную России по футболу от участия в чемпионате Европы 2024 года, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Как сообщало ИА REGNUM, ранее УАФ призвала не допускать футбольную сборную России к участию в жеребьёвке квалификации чемпионата Европы 2024 года.

«Подобные заявления и призывы рано или поздно заведут в тупик, так как создадут очень опасный прецедент. Требовать отстранить от соревнований сборную отдельной страны — это не прерогатива национальных федераций. По сути, сейчас это манипуляция, в том числе и общественным мнением», — отметил Пирог в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что если такие требования вдруг начнут удовлетворяться, то, возможно, в будущем защищать придется уже УЕФА и ФИФА, чтобы оградить их от подобного давления.

«А если серьезно, то в истории мирового спорта, конечно, бывают случаи, когда спортсмены из разных стран по политическим мотивам не соревнуются друг с другом. Это явно видно на примере ирано-израильских отношений. Но ни одна из этих стран не апеллирует к международным спортивным федерациям, чтобы отстранить от соревнований соперника, как делает это [киевская] сторона», — добавил он.

Пирог отметил, что спорт всегда был и остается языком мира, а не раздора.

«И попытки изолировать Россию из международной повестки необходимо пресекать, дабы не создавать опасные для всего мирового спорта прецеденты», — заключил парламентарий.