Москва, 15 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по международным делам, депутат новой волны Мария Бутина («Единая Россия») направила в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с просьбой повышения заработной платы сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Депутат также выразила готовность содействовать внесению изменений в федеральный бюджет на 2023–2025 годы, если это потребуется для реализации ее предложения.

Pavel Starikov Мария Бутина

«На сотрудников уголовно-исполнительной системы возложены дополнительные задачи, в том числе нами, парламентариями, потому считаю с увеличением нагрузки справедливым увеличение оплаты труда. Представители ФСИН ответственно выполняют свой долг, ничем не менее важный, чем труд полицейских или судебных приставов, которые получают больше», — обосновала свое предложение депутат. Она также подчеркнула, что уголовно-исполнительная система испытывает оправданный дефицит кадров и недобор в профильные вузы.

Мария Бутина считает, что повышение размера заработной платы сотрудникам ФСИН может изменить ситуацию.

Депутат также напомнила, что в сентябре 2022 года Минюст России отмечает 220 лет со дня основания, а ФСИН является подведомственным учреждением. Бутина назвала праздничную дату хорошим поводом к увеличению довольствия.

Забота об интересах конкретных социальных групп и эффективная законотворческая деятельность в этом направлении — характерная особенность депутатов новой волны. Инициатива Марии Бутиной — пример этой особенности, которая позволяет депутатам не просто выявлять актуальные проблемы, но и предлагать для их решения конкретные и законодательно обоснованные инструменты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мониторинг деятельности депутатов новой волны — одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.