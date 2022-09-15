Сеул, , 13:56 — REGNUM Несколько иностранных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Mercedes-Benz (сс) Sebastian Pociecha

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Volvo, Honda, Mercedes-Benz и Land Rover. Всего будет отозвано 70 978 транспортных средств 33 моделей.

Сообщается, что из-за неисправности трансмиссии будут отозваны автомобили Mercedes-Benz AMG GT 43 4MATIC+, из-за неисправности сигнала поворота — внедорожники Land Rover F-PACE D200, из-за проблем с программным обеспечением — мотоциклы Honda GL1800.