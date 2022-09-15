Таллин, 15 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Эстонии по одному в отдельных жилых помещениях проживают 207 765 человек, то есть каждый шестой житель, включая грудных детей и дряхлых стариков. Об этом сообщил Департамент статистики Эстонии со ссылкой на итоги переписи населения.

Одиночество

Отмечается, что 200 000 человек — это примерно половина всего населения столицы страны Таллина и «два населения» второго города страны Тарту. Это рекордное число людей-одиночек за все время проведения подобных переписей, подчеркивается в сообщении.

При этом 60% живущих по одному — это женщины, их доля примерно на 8% выше доли женщин в населении в целом. Средний возраст живущих по одному составляет 60 лет, на 18 лет выше среднего возраста в стране, который составляет 42 года.

В среднем живущему в одиночестве эстонскому мужчине 51 год, а женщине 67 лет. По одному чаще живут пожилые люди, среди людей пенсионного возраста это каждый второй.