Нью-Йорк, США, , 13:53 — REGNUM Управление Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что столкнулось с нехваткой средств. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Жители Афганистана (сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael Bracken

Отмечается, что на данный момент собрано только 50% финансовых средств, необходимых для помощи Афганистану до конца 2022 года.

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УКГВ сообщает, что рост цен на продукты питания и другие товары в мире и в самом Афганистане вынудили это ведомство сократить объёмы помощи.

«Народ Афганистана страдает, он нуждается в нашей поддержке больше, чем когда-либо. Нам нужно финансирование, чтобы гарантировать, что ООН сможет доставить жизненно важную помощь», — написала в «Твиттере» сотрудница ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флинг.

УКГВ добавило, что были использованы 2,2 миллиарда долларов из бюджета на 2022 год, а 542 миллиона долларов были перенесены с 2021 года, но это составляет только 50% от 4,4 миллиарда долларов, необходимых для оказания гуманитарной помощи в этом году.