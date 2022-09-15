Русско-Полянский район, Омская область, , 13:52 — REGNUM В Русско-Полянском районе Омской области бывший главный бухгалтер органа местного самоуправления осуждена за хищение около 800 тыс. рублей из бюджета администрации под видом приобретения цветов и сувениров. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в прокуратуре региона.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Фигурантка дела являлась главным бухгалтером администрации городского поселения. Она обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Установлено, что женщина с октября 2017 года по декабрь 2021 года изготовила 23 фиктивных договора с индивидуальным предпринимателем на поставку сувенирной и цветочной продукции в администрацию городского поселения на сумму 800 тыс. рублей. Также были изготовлены счета-фактуры об их исполнении. При этом предприниматель не был осведомлён о преступных намерениях бухгалтера.

В каждом случае женщина перечисляла деньги с расчётного счета администрации на счёт предпринимателя. Затем последний перечислял деньги на её личный банковский счёт. Полученными деньгами бухгалтер распоряжалась по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления она признала полностью, возместив ущерб.

15 сентября Русско-Полянский районный суд приговорил фигурантку к лишению свободы на полтора года условно с испытательным сроком полтора года. Кроме того, женщина на полтора года лишена права занимать определённые должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Миассе Челябинской области житель Нижнего Новгорода отдан под суд за мошенничество при поставке оборудования в лечебное учреждение.

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