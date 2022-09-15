Нижневартовск, Югра, , 13:52 — REGNUM Жительница Югры пожаловалась главе СКР Александру Бастрыкину на его личном приёме граждан на длительность расследования дела о гибели её сына после удаления зуба. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Сын заявительницы в августе 2021 года обратился в Нижневартовскую городскую стоматологическую поликлинику с жалобами на покраснение в области зуба, а также увеличение лимфатических узлов. Стоматолог решил удалить зуб. Операцию провели в тот же день. Однако со временем состояние 18-летнего югорчанина ухудшилось, он был госпитализирован и в сентябре 2021 года скончался.

Женщина выразила обеспокоенность длительностью проведения судебно-медицинских экспертиз и затянувшимся расследованием уголовного дела по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Александр Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу подчиненных при расследовании уголовного дела. Назначена процессуальная проверка в отношении следователя, в чьём производстве находятся материалы дела.

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