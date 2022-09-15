Москва, , 13:50 — REGNUM 20−22 октября 2022 года в Москве, в ЦВЗ «Манеж», состоится Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (входит в ВЭБ. РФ).

Экспортный форум «Сделано в России» АНО «Национальные приоритеты»

Это главное событие для всех, кто хоть как-то связан с экспортом: от ИП, который продает сувенирку на маркетплейсе в Китае, до представителей правительства самого высокого уровня. Кроме того, это площадка, на которой задаются новые тренды, векторы и цели развития экспорта на годы вперед.

Также это лучшее пространство для нетворкинга: участники Форума — руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.

В рамках Форума пройдут пленарные сессии, круглые столы, панельные дискуссии — об экспорте в новых условиях.

Участие в Форуме «Сделано в России» бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.

Гостей форума «Сделано в России» будет ждать иммерсивное выставочное пространство, где каждый желающий сможет в интерактивном режиме познакомиться с самыми интересными и передовыми технологиями и товарами, которые российские компании отправляют на экспорт. Оно будет работать все три дня Форума и будет разделено на технологоические кластеры: «Промышленность», Healthtech, «Транспорт и мобильность», «ESG/Устойчивое развитие», «Умная городская инфраструктура», Edtech и «Креативные индустрии».

Кроме того, на форуме «Сделано в России» наградят лучших экспортеров страны, победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года».

Также на Форуме будет объявлено о старте обновленной программы продвижения единого национального бренда на внешние рынки — «Сделано в России». Его задача — повысить доверие иностранных потребителей к российской продукции, расширить и диверсифицировать экспортные поставки и сделать так, чтобы российские бренды узнавали повсюду.

Форум проводится не первый год и уже приобрел статус главной площадки для обсуждения вопросов экспортной повестки в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».