Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Пакистан является для России одним из приоритетных партнеров в Азии, отношения Москвы с Исламабадом складываются в абсолютно позитивном ключе. Об этом 15 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Kremlin.ru Владимир Путин

«Хочу отметить, что мы считаем Пакистан одним из наших приоритетных партнеров и в Юго-Восточной Азии, и в Азии в целом», — сказал он.

Также российский лидер указал, что отношения между Россией и Пакистаном складываются «в абсолютно позитивном ключе», и добавил, что в Москве очень рады этому обстоятельству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада не держат своего слова.