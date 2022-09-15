Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили ввести региональные выплаты в качестве надбавки за стаж работы в МЧС России. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе Заксобрания.

МЧС Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ввести выплаты предлагают, изменив закон «Об аварийно-спасательной службе Санкт-Петербурга и аварийно-спасательных формированиях Санкт-Петербурга и «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Ежемесячную выплату в 12,5 тыс. рублей предложили начислять тем сотрудникам МЧС, которые проработали в спасательном ведомстве более 15 лет.

Также надбавку к заработной плате могут получить спасатели, которые участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 40 лет. Такие выплаты уже действуют в других субъектах РФ.

«Предлагаемый проект закона позволит устранить дискриминацию профессиональных спасателей Санкт-Петербурга и пробелы нормативно-правового регулирования социальных гарантий спасателей», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в Петербурге ранее предложили ввести дополнительные льготы для ветеранов боевых действий. Законодательную инициативу выдвинули депутаты от фракции «Единая Россия».

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