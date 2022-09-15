Самарканд, Узбекистан, , 13:49 — REGNUM Министр транспорта и коммуникаций Киргизии Эркинбек Осоев, министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов и председатель госкомитета по развитию и реформе КНР Хэ Лифэн подписали соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан». Об этом сообщает пресс-служба киргизского президента сегодня, 15 сентября.

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Соглашение, подписанное на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, касается участка новой железнодорожной магистрали, который будет пролегать на территории Киргизии.

Документ предусматривает содействие успешному завершению технико-экономического обоснования проекта по комбинированному варианту маршрута «Торугарт — Арпа — Макмал — Джалал-Абад».

Срок завершения всех работ по технико-экономическому обоснованию, включая время проведения оценки — не позднее 1 июня 2023 года.

Китай, Киргизия и Узбекистан намерены распределить расходы на технико-экономическое обоснование между собой в равных долях, заключив соответствующее соглашение.

Как будет финансироваться само строительство дороги пока не сообщается.

Участники встречи отметили, что новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока — то есть позволит доставлять грузы из Китая в Киргизию и другие страны Туркестанского региона, а также на Ближний Востока и далее в Евросоюз.