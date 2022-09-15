Херсон, Бывш. УССР, , 13:48 — REGNUM В рамках шефской помощи по поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, строители республики проводят ремонт средней общеобразовательной школы № 1 в городе Каланчаке Херсонской области.

Ремонт школы Алексей Колчин, ИF REGNUM

Ранее специалисты в сфере строительства из Кабардино-Балкарии провели оценку работ по завершению капитального ремонта школы, который так и не был завершен бывшим руководством. Сегодня в образовательном учреждении специалистами республики полным ходом ведется комплекс строительных процессов, связанных с внутренней и наружной отделкой здания. Мастера выравнивают полы, укладывают плитку и ламинат, разводят электропроводку в коридорах, классах и пищеблоке, устанавливают потолок и потолочные люстры, окрашивают стены. Как отмечают специалисты, впереди еще много работ, которые нужно выполнить в самое ближайшее время.

Глава Военно-гражданской администрации Каланчакского муниципального округа Херсонской области Пётр Мустиянович посетил объект, в котором проводятся ремонтные работы и поблагодарил шефскую республику за оказанную помощь, а также отметил ударные темпы специалистов из КБР. Восстановление и ремонт социально-значимых объектов на территории Херсонской области в рамках шефской помощи Кабардино-Балкария проводит за счет собственных ресурсов.